Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan aylık ödeme alacağını söylemesinin ardından fiyatı merak konusu olmuştu. Twitter mavi tik fiyatı ortaya çıktı. Peki, Twitter mavi tik ücreti ne kadar? Mavi tik kaç TL? Twitter mavi tik nasıl, nereden alınır? İşte detaylar...

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak 4 üst düzey ismin işine son vermiş ve yönetim kurulunu feshetti. Böylelikle şirketin tek yöneticisi olan Musk, mavi tik konusunda da kararını verdi. Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan aylık ödeme alacağını söylemesinin ardından fiyatı merak konusu olmuştu. Çok tartışılan mavi tik için Türkiye fiyatı fiyat belli oldu. Peki, Twitter mavi tik ücreti ne kadar? Mavi tik kaç TL? Twitter mavi tik nasıl, nereden alınır? İşte detaylar...

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da aylık 8 dolar olcağı açıklanan mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre aylık 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri mavi tike sahip olacak. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.

MAVİ TİK KAÇ TL?

Elon Musk, geçtiğimiz günler Twitter'daki mavi tikin aylık 8 dolar olarak fiyatlandırılacağını söyledi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik." Türkiye fiyatı ise 110 TL olduğu ortaya çıktı.