Kullanıcılar Twitter'da yer almakta olan Twitter logosunun yerine gelen köpek logosunun neden geldiğini merak ediyor ve bu sebeple Twitter logosu neden değişti? Sorusuna birçok kişi yanıt arıyor. Peki, Twitter logosu neden değişti? Twitter logosu neden köpek oldu, anlamı nedir? Twitter logosundaki köpeğin anlamı ne?

Dünya üzerinde oldukça fazla kullanıcısı olan Twitter logosu neden köpek oldu, anlamı nedir? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini korumakta. Alışılmış olan logonun yerine neden bir köpek simgesinin yer aldığını birçok kullanıcı merak ediyor ve internet üzerinde sorgulamaya devam ediyor. Daha öncesinde oldukça büyük ses getiren Dogecoin'in görseli Twitter'ın yeni logosu olmuş durumda. Peki, Twitter logosu neden değişti? Twitter logosu neden köpek oldu, anlamı nedir? Twitter logosundaki köpeğin anlamı ne?

TWİTTER LOGOSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Twitter'ın logosunun değişmesine ilişkin Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımlara rağmen henüz logonun neden değiştirildi açıklanmadı. Fakat logonun yeni halinde yer almakta olan sembolün Dogecoin'in görseli olduğu da bilinmektedir.

TWİTTER DOGECOİN LOGOSU NEDİR?

Dogecoin (sembolü D ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme'i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır. Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 6 Aralık 2013'te tanıtılan Dogecoin, hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirerek 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 7 Mayıs 2021 itibarıyla piyasa değeri 98 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2 Şubat 2021 itibarıyla, r/dogecoin subreddit'inin toplam takipçi sayısı 781.000'e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır. Şaka amaçlı çıkan coin 0.69 USD seviyesine kadar çıkarak kamuoyunu şaşırtmıştır.