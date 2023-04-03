Sosyal medya platformu Twitter'ın logosunda değişikliği fark eden Twitter kullanıcıları Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi? Twitter'ın yeni logosu nedir? Sorularını gündeme taşıdı.

Twitter logosu mu değişti? Sosyal medya platformu Twitter'ın logosunda değişikliği fark eden Twitter kullanıcıları Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi? Twitter'ın yeni logosu nedir? Sorularını gündeme taşıdı. Detaylar...

TWİTTER LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ?

Twitter logosunun yeni görüntüsü kullanıcılar tarafından şaşkınlık yarattı. Twitter'ın web logosu Doge coin olarak değiştirildi:

Twitter logosunu eski hali: