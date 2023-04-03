Üye Girişi
Haberi Paylaş
Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi?

Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi?

Gündem Haberleri

Sosyal medya platformu Twitter'ın logosunda değişikliği fark eden Twitter kullanıcıları Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi? Twitter'ın yeni logosu nedir? Sorularını gündeme taşıdı.

Twitter logosu mu değişti? Sosyal medya platformu Twitter'ın logosunda değişikliği fark eden Twitter kullanıcıları Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi? Twitter'ın yeni logosu nedir? Sorularını gündeme taşıdı. Detaylar...

TWİTTER LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ?

Twitter logosunun yeni görüntüsü kullanıcılar tarafından şaşkınlık yarattı. Twitter'ın web logosu Doge coin olarak değiştirildi:

Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi?

Twitter logosunu eski hali:

Twitter logosu mu değişti? Twitter logosuna ne oldu, değişti mi?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Twitter Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title