Twitter logosu değişti mi? Twitter'ın yeni logosu ne oldu? Twitter X nedir, ne demek? Twitter'ın simgesi değişti mi?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu değiştireceğini söyledi. Musk, devrim gibi değişikiliği, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadeleriyle duyurdu. Peki, Twitter'ın logosu değişti mi? Twitter'ın yeni logosu ne oldu? Twitter X nedir, ne demek? Twitter'ın simgesi değişti mi? İşte son gelişmeler…

Twitter'ın CEO'su Elon Musk dün akşam sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Bu sabah ise X.com adresine girenler direkt olarak Twitter'a yönlendirildi. Peki, Twitter'ın logosu değişti mi? Twitter'ın yeni logosu ne oldu? Twitter X nedir, ne demek? Twitter'ın simgesi değişti mi?

TWİTTER LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ, YENİ LOGOSU NE OLDU?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

TWİTTER X NEDİR, NE DEMEK, ANLAMI NE?

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti. Bu gelişmenin ardından Twitter'ın hesap isimleri ve logosu da değişti. SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.