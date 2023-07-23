Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi. Peki, Twitter logo mu değiştirecek? Twitter yeni logosu ne?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik 'kuş' logosunu 'X' harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda yeni logonun görseline yer vererek, tüm dünyada yayına geçileceğini belirtti. Musk, daha önce de kısa bir süreliğine Dogecoin'in köpek logosunu kullanmıştı. Twitter logo mu değiştirecek? Twitter yeni logosu ne?

TWİTTER LOGO MU DEĞİŞTİRECEK?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.