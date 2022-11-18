Son zamanlarda gündemde farklı haberler ile birlikte yer alan Twitter platformu hakkında Twitter kapanıyor mu? Sorusu merak edilmeye başlandı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yapılan radikal değişiklikler ile birlikte birçok sorun yaşanmıştı. Bu sorunların ardından Twitter kapanıyor mu? Twitter neden kapanacak? Gibi birçok soru merak edilmeye başlandı. Peki, Twitter kapanıyor mu? Twitter kapanacak mı? Twitter neden kapanacak?

Birçok çalışanı kovması, rozet sisteminde değişikliğe gitmesi, kendi ekibini toplaması nedeniyle birçok sorun ortaya çıkmasına sebep olan Elon Musk, platforma sabotaj yapılacağından korkuyor. Musk, ofislere girişleri durdururken, şu anda Twitter çalışanlarının önemli bir kısmı şirkete giremiyor. İddialara göre şu ana kadar 4400 kişiyi işten çıkaran Musk'ın sistemlerin çalışması için Tesla'dan mühendis getirdiği belirtiliyor. Peki, Twitter kapanıyor mu? Twitter kapanacak mı? Twitter neden kapanacak?

TWİTTER KAPANIYOR MU?

Twitter platformunda yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmemesine rağmen henüz resmi bir açıklama getirilmedi. Platform için radikal kararlar ve güncellemeler alınmaya devam ediliyor. Şimdilik platformun kapatılacağına dair bir bilgi bulunmamakta. Konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler neticesinde haberimiz güncellenecektir.