Twitter son yılların en popüler sosyal medya aracı oldu. Kullanıcılar gündem hakkında kendi yorumlarını paylaşıyor ve fikir alışverişleri yapabiliyor. Twitter kullanıcıları ise gününün çoğunu uygulamada geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey Twitter engellendi mi? oluyor. Peki, Twitter kapandı mı? Twitter kısıtlama mı geldi? Twitter neden yavaşladı? Twitter giriş yapamıyorum!

Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Twitter'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Twitter uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra Twitter uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki, Twitter kapandı mı? Twitter kısıtlama mı geldi? Twitter neden yavaşladı? Twitter giriş yapamıyorum!

TWITTER KAPANDI MI?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. 8 Şubat günü Twitter'da bazı teknik problemler olabileceği yönünde.