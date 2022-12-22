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Twitter'ın yeni CEO'su kim? Twitter CEO'su Bess Kalb kimdir? Twitter CEO'su kim oldu?

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Twitter'ın yeni CEO'su kim? Twitter CEO'su Bess Kalb kimdir? Twitter CEO'su kim oldu?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, "İşi kabul edecek kadar aptal birini bulduktan sonra Twitter yöneticiliğinden istifa edeceğim" demişti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında yeni CEO'su araştırılmaya başlandı. Peki, Twitter'ın yeni CEO'su kim? Twitter CEO'su Bess Kalb kimdir? Twitter CEO'su kim oldu? İşte detaylar...

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ABD'li iş adamı, sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi ve tek yöneticisi Elon Musk, geçtiğimiz pazar günü Twitter üzerinden başlattığı "Twitter'ın yöneticiliğinden istifa etmeli miyim?" anketinde kullanıcıların yüzde 57,5'inin evet oyu kullanmasının ardından istifa edeceğini açıkladı. Twitter kullanıcıları, Elon Musk yerine göreve kimin geleceğini araştırıyor. Peki, Twitter'ın yeni CEO'su kim? Twitter CEO'su Bess Kalb kimdir? Twitter CEO'su kim oldu? Detaylar haberimizde...

ELON MUSK NEDEN GÖREVİ BIRAKTI?

Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi.Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

Twitter'ın yeni CEO'su kim? Twitter CEO'su Bess Kalb kimdir? Twitter CEO'su kim oldu?

Twitter'ın yeni CEO'su kim? Twitter CEO'su Bess Kalb kimdir? Twitter CEO'su kim oldu?

TWİTTER'IN YENİ CEO'SU KİMDİR?

122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti. Twitter'ın yeni CEO'su Bess Kalb olmuştur.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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