Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları sitenin yavaş olması nedeniyle Twitter gönderiler neden görüntülenmiyor? ve Twitter'da sorun mu var gibi onular araştırıldı. Peki, Twitter gönderiler neden görüntülenmiyor?

Twitter'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Twitter'ın çöküp çökmediğini merak ediyor ve Twitter gönderiler neden görüntülenmiyor? Twitter'da sorun mu var gibi konular araştırılıyor. Peki, Twitter gönderiler neden görüntülenmiyor?

TWİTTER'DA SORUN MU VAR?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. 4 Mayıs günü Twitter'da bazı teknik problemler olabileceği yönünde.