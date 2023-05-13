14 Mayıs seçimleri öncesi Twitter tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle vatandaşlar tarafından Twitter erişim kısıtlaması nedir? Sorusu başta olmak üzere birçok soru merak edildi ve araştırıldı. Peki, Twitter erişim kısıtlaması nedir? Twitter erişim kısıtlaması ne demek Twitter kapanacak mı?

Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler

Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken seçime dair birçok detay merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi Twitter tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle Twitter erişim kısıtlaması nedir? Sorusu araştırılıyor. Aylardır beklenen gün geldi. Türkiye yarın sabah Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Peki, Twitter erişim kısıtlaması nedir? Twitter erişim kısıtlaması ne demek Twitter kapanacak mı?

TWİTTER ERİŞİM KISITLAMASI NEDİR?

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre;

'Yasal sürece yanıt olarak ve Twitter'ın Türk halkının kullanımına açık kalmasını sağlamak için bugün Türkiye'deki bazı içeriklere erişimi kısıtlamak için harekete geçtik.' İfadeleri duyuruldu. Buna göre paylaşılacak olan yanıltıcı içeriklerin bazılarında erişimin kısıtlanarak erişilemez hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.