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Twitter erişim engeli mi var? Twitter neden açılmıyor, neden yavaşladı?

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Twitter erişim engeli mi var? Twitter neden açılmıyor, neden yavaşladı?

Twitter kullanıcıları son saatlerde yaşanan problemin ardından Twitter'a erişim engeli mi var? Twitter neden açılmıyor, neden yavaşladı? Tw çöktü mü? İşte detaylar..

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Twitter erişim engeli mi var? Twitter kullanıcıları son saatlerde yaşanan problemin ardından Twitter'a erişim engeli mi var? Twitter neden açılmıyor, neden yavaşladı? Tw çöktü mü? Detaylar...

TWİTTER ERİŞİM ENGELİ Mİ VAR?

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Türkiye genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfa'nın yenilenmediği de belirtiliyor.

Twitter erişim engeli mi var? Twitter neden açılmıyor, neden yavaşladı?

BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliğinin en basit tanımı kapasitedir. Bandwidth terimi, bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Bandwidth, veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da byte/saniye cinsinden ölçülmesidir. Sosyal medyaya gelecek olan düzenlemenin dikkat çekici konusu olan bant daraltması, söz konusu sitelere açılan otoyol şeritlerinin sayısı, erişimi yavaşlatmak ya da engellemek için azaltılıyor. Normalde, 5 şeritli olan yol 1'e düşürülüyor. Kullanıcı, şerit ya da bant sayısı ciddi biçimde azaltıldığı için siteye giremiyor.

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