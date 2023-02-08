Twitter düzeldi mi, açıldı mı, hala kapalı mı? 8 Şubat Twitter açıldı mı? Twitter neden kapandı, neden engel geldi, kim kapattı, tekrar kapanır mı?

Twitter bugün bir süre çökmüştü ve sadece VPN ile giriş yapılabiliyordu. An itibariyle bazı kullanıcıların siteye giriş yapabildiği bilgisi geldi. Peki, Twitter düzeldi mi, açıldı mı, hala kapalı mı? 8 Şubat Twitter açıldı mı? Twitter neden kapandı, neden engel geldi, kim kapattı? Twitter tekrar kapanır mı? İşte detaylar...

Twitter düzeldi mi? Twitter açıldı mı? Twitter tekrar kapanacak mı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Peki, Twitter düzeldi mi, açıldı mı, hala kapalı mı? 8 Şubat Twitter açıldı mı? Twitter neden kapandı, neden engel geldi, kim kapattı? Ayrıntılar sizlerle...

TWİTTER BUGÜN ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

8 Şubat 2023 Twitter'a giren bazı kullanıcılar Twitter'ın açılmadığını görüyor. Twitter'ın en kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

TWİTTER'A VPN İLE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Twitter çöktüğü zaman giriş yapmak için VPN kullanabilirsiniz. Google Chrome VPN eklentisini kurarak siteye giriş sağlayabilirsiniz.

TWİTTER DÜZELDİ Mİ? (8 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2023)

Twitter'a an itibariyle bazı kullanıcıların giriş yapabildiği görüldü. Bizzat VPN 'siz Twitter'a giriş yaptığımızda sitenin açıldığını görebiliyoruz.

Downdetector

TWİTTER TEKRAR KAPANIR MI?

Twitter bugün veya yarın tekrar çöker mi bilinmiyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.