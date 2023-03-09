Twitter dünyanın en etkili hesapları listesi (NOTUS) 2023

NOTUS, çeşitli faktörlere göre her yıl Twitter'ın en etkili 100 hesabını içeren bir liste yayınlıyor. Bu sene yayınlanan listenin ilk sırasında Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk yer alırken ilk 20'de iki Türk hesap da bulunuyor. İşte, Twitter dünyanın en etkili hesapları listesi 2023

NOTUS 'Dünyanın En Etkili Twitter Hesapları'nı yayınladı. Listenin ilk 20'sinde deprem bölgesinde yaptığı faaliyetlerle gündemden düşmeyen Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Babala TV hesabı yer alıyor. Peki,Twitter dünyanın en etkili hesapları listesinde hangi hesaplar var?

TWİTTER DÜNYANIN EN ETKİLİ HESAPLARI!

Notus'un listesine göre en etkili 20 hesap şöyle:

Elon Musk – 3B

CHOQUEI – 2.5B

NO CONTENT HUMANS – 2.1B

BTS_official – 2B

cat with confusing auras – 1.7B

FIFA World Cup – 1.6B

Pop Base – 1.3B

SEVENTEEN- 1.2B

Fabrizio Romano – 1.1B

Daily Loud – 1B

Out of Context Football – 1B

Tweets of Cats – 1B

WholesomeMemes – 992.7M

Tomorrow X Together – 964.7M

ESPN FC – 865.2M

Catturd – 791.5M

Internet hall of fame – 719.5M

Pop Crave – 706.4M

Corn – 704.4M

President Biden – 702.4M