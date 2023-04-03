Twitter Dogecoin logosu nedir? Doge logosu nedir, anlamı ne? Twitter'ın yeni logosu Doge coin nedir?

Twitter Dogecoin logosu nedir? Twitter kullanıcıları, sosyal medya platformu Twitter'ın logosunda yapılan değişikliği fark etti ve bazıları Twitter Dogecoin logosu olarak yorumladı. Peki Doge logosu nedir ve anlamı ne? Twitter'ın yeni logosu gerçekten Dogecoin ile ilişkili mi? Merak edenler için açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır...

TWİTTER DOGECOİN LOGOSU NEDİR?

Dogecoin (sembolü D ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme'i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır. Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 6 Aralık 2013'te tanıtılan Dogecoin, hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirerek 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 7 Mayıs 2021 itibarıyla piyasa değeri 98 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2 Şubat 2021 itibarıyla, r/dogecoin subreddit'inin toplam takipçi sayısı 781.000'e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır. Şaka amaçlı çıkan coin 0.69 USD seviyesine kadar çıkarak kamuoyunu şaşırtmıştır.