Twitter çöktü mü? Instagram çöktü Twitter yorumları! Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var?

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TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da gün içinde yaşanan kesintiler rapora göre, Twitter'da bir kesinti olduğu görülmemekte. Ancak Meta'ya ait Instagram uygulamasına 22 Mayıs itibarıyla ulaşılamamakta. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için kullanıcılar Twitter'da diğer kullanıcıların da sorun yaşayıp yaşamadığını araştırdı. Kullanıcıların tweetlerine göre, Instagram'da dünya çapında bir kesinti olduğu görülmekte.

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