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Twitter çöktü mü? Instagram çöktü Twitter yorumları! Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var?

Twitter çöktü mü? Instagram çöktü Twitter yorumları! Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var?

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Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları sitenin yavaş olması nedeniyle Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var? Tweetler neden yüklenmiyor? sorularını gündeme taşıdılar. Twitter çöktü mü? Instagram çöktü Twitter yorumları araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Twitter çöktü mü? Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları sitenin yavaş olması nedeniyle Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var? Tweetler neden yüklenmiyor? sorularını gündeme taşıdılar. Peki Twitter çöktü mü? Detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da gün içinde yaşanan kesintiler rapora göre, Twitter'da bir kesinti olduğu görülmemekte. Ancak Meta'ya ait Instagram uygulamasına 22 Mayıs itibarıyla ulaşılamamakta. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için kullanıcılar Twitter'da diğer kullanıcıların da sorun yaşayıp yaşamadığını araştırdı. Kullanıcıların tweetlerine göre, Instagram'da dünya çapında bir kesinti olduğu görülmekte.

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