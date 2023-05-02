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Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var?

Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var?

Gündem Haberleri

Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları sitenin yavaş olması nedeniyle Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var? Tweetler neden yüklenmiyor? sorularını gündeme taşıdılar.

Twitter çöktü mü? Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları sitenin yavaş olması nedeniyle Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var? Tweetler neden yüklenmiyor? sorularını gündeme taşıdılar. Peki Twitter çöktü mü? Detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da gün içinde yaşanan kesintiler raporda şu şekilde gösterilmektedir:

Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaş, anasayfa neden yüklenmiyor? Twitter sorun mu var?

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