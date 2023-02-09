Twitter'a erişimde sorun yaşamakta olan birçok kişi Twitter çöktü mü? Sorusuna yanıt aramakta. Zaman zaman farklı nedenler yüzünden Twitter'da sorun meydana gelebiliyor. Özellikle 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen erişim engeli akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 9 Şubat Twitter'da sorun mu var?

Twitter çöktü mü? Sorusu, yaşanan erişim problemleri ile birlikte gün içerisinde birçok kez gündeme geldi. Kullanıcılar Twitter'a neden giriş yapılamadığını Twitter çöktü mü? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırmakta. Twitter son zamanların en popüler sosyal medya aracı. Twitter'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Twitter'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 9 Şubat Twitter'da sorun mu var?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Gerçekleştirilen erişim engelinin ardından bir süre sonra engel kaldırıldı. Twitter'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 9 Şubat tarihinde Twitter'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

9 ŞUBAT TWİTTER'DA SORUN MU VAR?

Bulunulduğunuz konumdaki internet ağına bağlı olan cihaz sayısına ve bunun gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak, kullanıcı kaynaklı sorunlar zaman zaman yaşanabilmektedir. Özellikle de Türkiye genelinde meydana gelen depremler ile birlikte, Twitter kullanım oranı nedeniyle zaman zaman bu tarz sorunlar yaşanabilir.