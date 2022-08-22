Twitter çöktü mü? Sorusu, Twitter'a giriş yapmak isteyenlerin fakat sorun yaşanan kullanıcıların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Birçok kişi tarafında merak edilen Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da sorun mu var? Sorularını sizler için yanıtladık işte detaylar.

Twitter'a giriş yapamayan veya platformu kullanırken sorun yaşayan kullanıcılar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alan Twitter çöktü mü? Sorusunu sizler için yanıtladık. 211 Milyon kullanıcısı bulunan Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da sorun mu var?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Farklı raporlama kaynaklarının sağladığı bilgilere göre son 24 saate yaşanan problemlerin raporlanması artış gösteriyor ve normalin üzerinde seyrediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Kullanıcıların son 24 saatte bildirdiği sorun sayısı artış gösterdiğine bakarak Twitter sunucularında bir problem olduğunu anlamak mümkün.