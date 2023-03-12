Twitter'a erişimde sorun yaşamakta olan birçok kişi Twitter çöktü mü? Sorusuna yanıt aramakta. Zaman zaman farklı nedenler yüzünden Twitter'da sorun meydana gelebiliyor. Özellikle 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen erişim engeli akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 12 Mart Twitter'da sorun mu var?

Twitter erişim sorunu mu var? Sorusu, yaşanan erişim problemleri ile birlikte gün içerisinde birçok kez gündeme geldi. Kullanıcılar Twitter'a neden giriş yapılamadığını Twitter erişim sorunu mu var? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırmakta. Twitter son zamanların en popüler sosyal medya aracı. Twitter'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Twitter'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 12 Mart Twitter'da sorun mu var?

TWİTTER ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen raporlar ise şu şekilde;

12 MART TWİTTER PROBLEM Mİ VAR?

Bulunulduğunuz konumdaki internet ağına bağlı olan cihaz sayısına ve bunun gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak, kullanıcı kaynaklı sorunlar zaman zaman yaşanabilmektedir. Özellikle de Türkiye genelinde meydana gelen depremler ile birlikte, Twitter kullanım oranı nedeniyle zaman zaman bu tarz sorunlar yaşanabilir.