Twitter çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Dünya genelinde birçok kullanıcı, Twitter'da sorun yaşadıklarına dair raporlar iletiyor. Son dakika gelişmelerini takip eden kullanıcıları Twitter'da nasıl bir sorun olduğunu merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Twitter kapandı mı?

Twitter akış neden yenilenmiyor? Twitter neden anasayfa neden açılmıyor?

Twitter, daha güvenli kullanıcı deneyimi için "sözlü şiddete karşı sıfır tolerans" politikasını başlattı

Twitter'dan yeni karar: Tweet atarken bir kez daha düşünün!

En popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter ile ilgili yaşanan erişim sorunu gündemde. Ana sayfada yenileme sorunu yaşayan kullanıcılar arama motorlarına yöneldi. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Twitter kapandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Kullanıcılar İngiltere ve başka yerlerde de zaman akışlarının bozuk olduğunu öne sürüyor.

"TWITTER'A HOŞ GELDİN!" GÖRÜLÜYOR

İddialara göre, Twitter'a giriş yapan bazı kullanıcıların ana sayfada karşılarına aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere, içerikler değil "Twitter'a hoş geldin!" şeklinde bir yazı çıkıyor.

TWITTER KAPANDI MI?

Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklama bekleniyor.