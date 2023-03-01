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Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Twitter kapandı mı?

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Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Twitter kapandı mı?

Twitter çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Dünya genelinde birçok kullanıcı, Twitter'da sorun yaşadıklarına dair raporlar iletiyor. Son dakika gelişmelerini takip eden kullanıcıları Twitter'da nasıl bir sorun olduğunu merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Twitter kapandı mı?

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En popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter ile ilgili yaşanan erişim sorunu gündemde. Ana sayfada yenileme sorunu yaşayan kullanıcılar arama motorlarına yöneldi. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Twitter kapandı mı? İşte detaylar haberimizde...

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Kullanıcılar İngiltere ve başka yerlerde de zaman akışlarının bozuk olduğunu öne sürüyor.

İddialara göre, Twitter'a giriş yapan bazı kullanıcıların ana sayfada karşılarına aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere, içerikler değil "Twitter'a hoş geldin!" şeklinde bir yazı çıkıyor.

Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklama bekleniyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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