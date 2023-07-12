Twitter kullanıcıları Twitter anasayfa akışında problem yaşadıklarını belirtiyorlar. Twitter çöktü mü, sorun ne merak ediliyor. Twitter mobil ve masaüstü üzerinden sorun yaşayan kullanıcılar Twitter'a ne oldu, sorun mu var? Twitter anasayfa ne oldu? merak ediyor. Twitter çöktü iddiaları doğru mu? İşte Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu, sorun mu var? Twitter anasayfa ne oldu?

Twitter çöktü mü? Twitter kullanıcıları Twitter anasayfa akışında problem yaşadıklarını belirtiyorlar. Twitter çöktü mü, sorun ne merak ediliyor. Twitter mobil ve masaüstü üzerinden sorun yaşayan kullanıcılar Twitter'a ne oldu, sorun mu var? Twitter anasayfa ne oldu? merak ediyor. Twitter çöktü iddiaları doğru mu? İşte Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu, sorun mu var? Twitter anasayfa ne oldu? Detaylar!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre, Twitter'da son 1 saat içerisinde bir çok hata raporlandığı gözlenmektedir:

Twitter kullanıcıları tarafından en çok bildirilen sorunlar