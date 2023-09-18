Musk'ın sosyal medya platformu Twitter zaman zaman erişim sorunlarıyla mücadele ediyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu kullanıcıları tedirgin etti. Peki, TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? Twitter 18 Eylül erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter çöktü mü?

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. Twitter çöktü mü, neden hata veriyor merak konusu oldu. Arama motorlarında Twitter'da karşılaşılan hatanın kaynağı sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından Twitter neden açılmıyor araştırılıyor. Peki, TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? Twitter 18 Eylül erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter çöktü mü? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twitter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.