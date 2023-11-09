Twitter son yılların en popüler sosyal medya aracı oldu. Kullanıcılar gündem hakkında kendi yorumlarını paylaşıyor ve fikir alışverişleri yapabiliyor. Twitter kullanıcıları ise gününün çoğunu uygulamada geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey Twitter çöktü mü? Twitter'a neden giriş yapamıyorum? oluyor.

Twitter çöktü mü? Son dakika! 9 Kasım Twitter (X) sorun mu var? Twitter'a giriş neden yapamıyorum?

Twitter'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Twitter'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Twitter uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Peki, Twitter çöktü mü? 9 Kasım Twitter'da sorun mu var? Twitter'a giriş neden yapamıyorum? Twitter akış yenilenmiyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre herhangi bir problem meydana gelmedi.