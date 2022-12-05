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Twitter çöktü mü? Problem mi var? Bugün 5 Aralık Twitter sorun mu var? Twitter öne çıkanlar gözükmüyor! Twitter'da sorun mu var?

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Twitter çöktü mü? Problem mi var? Bugün 5 Aralık Twitter sorun mu var? Twitter öne çıkanlar gözükmüyor! Twitter'da sorun mu var?

Twitter sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Twitter üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Twitter 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Twitter çöktü mü? Twitter sorun mu var? Twitter akış yenilenmiyor! Twitter'da sorun mu var? Twitter'a ne oldu?

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Twitter çöktü mü? Twitter sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Twitter üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde Twitter 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Twitter çöktü mü? Twitter sorun mu var? Twitter akış yenilenmiyor! Twitter'da sorun mu var? Twitter'a ne oldu? İşte detaylar…

4 ARALIK 2022 TWİTTER VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da ve Instagram'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde akış yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da ve INSTAGRAM'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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