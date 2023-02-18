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Twitter çöktü mü? Hay Aksi Bir Hatayla karşılaştık yazısı nedir? Twitter neden yenilenmiyor?

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Twitter çöktü mü? Hay Aksi Bir Hatayla karşılaştık yazısı nedir? Twitter neden yenilenmiyor?

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Twitter çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Twitter çöktü mü? Hay Aksi Bir Hatayla karşılaştık yazısı nedir? Twitter neden yenilenmiyor? İşte detaylar...

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Twitter çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twitter sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Twitter 'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Twitter çöktü mü? Hay Aksi Bir Hatayla karşılaştık yazısı nedir? Twitter neden yenilenmiyor?Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

18 ŞUBAT TWİTTER'A NE OLDU?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Twitter çöktü mü? Hay Aksi Bir Hatayla karşılaştık yazısı nedir? Twitter neden yenilenmiyor?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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