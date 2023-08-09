Dünya genelinde popüler sosyal medya platformu Twitter'da erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar platforma giriş yapmakta zorluk çekiyorlar. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter yetkilileri tarafından konuyla ilgili gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter sorun ne? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, her gün milyonlarca takipçisini ağırlıyor. Twitter çöktü mü sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Twitter'da meydana gelen sorun araştırılıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 9 Ağustos Twitter ne oldu, sorun ne?Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. Twitter'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre Twitter'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Twitter'da en çok bildirilen sorunlar şu şekildedir:

%60 Oturum Açma

%20 İnternet Sitesi