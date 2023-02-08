Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter neden açılmıyor? Twitter'a neden giriş yapılmıyor?

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Twitter çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden giriş yapılmıyor? İşte detaylar...

Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twitter sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Twitter 'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden giriş yapılmıyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

8 ŞUBAT TWİTTER'A NE OLDU?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ!

Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın: