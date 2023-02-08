Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter neden açılmıyor? Twitter'a neden giriş yapılmıyor?
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En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Twitter çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden giriş yapılmıyor? İşte detaylar...
Twitter çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twitter sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Twitter 'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden giriş yapılmıyor? Detaylar haberimizde...
Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.
Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:
Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:
- Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
- Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.
- Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.
- Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
- Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:
- Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.
- İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
- İndirme işlemini hala gerçekleştiremiyorsanız Twitter uygulamasını cihazınızdan kaldırmayı deneyin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve Twitter uygulamasını Google Play Store'dan tekrar yükleyin.