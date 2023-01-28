Twitter son yılların en popüler sosyal medya aracı oldu. Kullanıcılar gündem hakkında kendi yorumlarını paylaşıyor ve fikir alışverişleri yapabiliyor. Twitter kullanıcıları ise gününün çoğunu uygulamada geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey Twitter çöktü mü? Twitter'a neden giriş yapamıyorum? oluyor. Twitter'a giriş yapamaya kullanıcılar arama motorlarında Twitter çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Ocak Twitter'da sorun mu var?

Twitter'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Twitter'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Twitter uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra Twitter uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Ocak Twitter'da sorun mu var? Twitter'a giriş neden yapamıyorum? Twitter akış yenilenmiyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. 28 Ocak günü Twitter'da bazı teknik problemler olabileceği yönünde.