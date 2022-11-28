Üye Girişi
Haberi Paylaş

Twitter çöktü mü? 28 Kasım Twitter sorunu nedir?

Gündem Haberleri

Twitter çöktü mü? 28 Kasım Twitter sorunu nedir?

"Twitter neden açılmıyor" ve "Twitter çöktü mü?" soruları, sosyal medya platformuna erişim sağlayamayan kullanıcıların gündemini oluşturuyor. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Kasım Twitter sorunu nedir?

"Twitter ve Instgram neden açılmıyor ve çöktü mü?" sorusu, erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine ' Twitter açılmıyor' ve ' Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Kasım Twitter sorunu nedir? İşte detaylar haberimizde...

28 KASIM 2022 TWİTTER VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da ve Instagram'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde akış yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da ve INSTAGRAM'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Instagram Twitter Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title