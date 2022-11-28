"Twitter neden açılmıyor" ve "Twitter çöktü mü?" soruları, sosyal medya platformuna erişim sağlayamayan kullanıcıların gündemini oluşturuyor. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Kasım Twitter sorunu nedir?

"Twitter ve Instgram neden açılmıyor ve çöktü mü?" sorusu, erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine ' Twitter açılmıyor' ve ' Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Kasım Twitter sorunu nedir? İşte detaylar haberimizde...

28 KASIM 2022 TWİTTER VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da ve Instagram'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde akış yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da ve INSTAGRAM'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.