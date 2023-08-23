Twitter çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu gündeme geldi. Peki, Twitter çöktü mü? 23 Ağustos Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter neden yavaşladı? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, her gün milyonlarca takipçisini ağırlıyor. Twitter çöktü mü sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Twitter'da meydana gelen sorun araştırılıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 23 Ağustos Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter neden yavaşladı? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ

Twitter çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter kullanıcıları tarafından meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Son 24 saat içerisinde rapor edilen kesintiler göre Twitter'da bir sorun bulunmamaktadır. Aşağıda yer almakta olan grafikte son 24 saat içerisinde yapılan raporlama sayıları yer almaktadır.