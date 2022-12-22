Üye Girişi
Haberi Paylaş

Twitter çöktü mü? 22 Aralık Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var?

Gündem Haberleri

Twitter çöktü mü? 22 Aralık Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Twitter çöktü mü? merak etti. Peki, Twitter çöktü mü? 22 Aralık Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var? İşte detaylar...

Elon Musk, yerine geçecek kişiyi sonunda buldu! Twitter'a kadın CEOElon Musk, yerine geçecek kişiyi sonunda buldu! Twitter'a kadın CEO
NASA, Mars görevini sonlandırmak zorunda kaldı! İşte nedeniNASA, Mars görevini sonlandırmak zorunda kaldı! İşte nedeni
Go¨nu¨l Dagˆı 79. Bo¨lu¨m 2. FragmanıGo¨nu¨l Dagˆı 79. Bo¨lu¨m 2. Fragmanı

Twitter çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'a girişte neden sorun yaşandığı merak konusu oldu. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twitter çöktü mü? merak etti. Peki, Twitter çöktü mü? 22 AralıkTwitter'a ne oldu? Twitter erişim sorunu ne? Twitter'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Twitter çöktü mü? 22 Aralık Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Twitter Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title