Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Twitter çöktü mü? merak etti. Peki, Twitter çöktü mü? 22 Aralık Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var? İşte detaylar...

Twitter çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'a girişte neden sorun yaşandığı merak konusu oldu. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twitter çöktü mü? merak etti. Peki, Twitter çöktü mü? 22 AralıkTwitter'a ne oldu? Twitter erişim sorunu ne? Twitter'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: