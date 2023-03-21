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Twitter çöktü mü? 21 Mart Twitter sorun mu var, sorun ne? Twitter neden açılmıyor?

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Twitter çöktü mü? 21 Mart Twitter sorun mu var, sorun ne? Twitter neden açılmıyor?

En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Twitter çöktü mü? sorusu merak konusu oldu. Peki, Twitter çöktü mü? 21 Mart Twitter sorun mu var, sorun ne? Twitter neden açılmıyor? İşte detaylar...

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Twitter çöktü mü? Dünyanın çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Kullanıcılar yaşadıkları sorun sonrasında hatanın kaynağını araştırmaya başladı. Twitter'da meydana gelen problem merak konusu oldu. Peki, Twitter çöktü mü? 21 Mart Twitter sorun mu var, sorun ne? Twitter neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter çöktü mü? 21 Mart Twitter sorun mu var, sorun ne? Twitter neden açılmıyor?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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