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Twitter çöktü mü? 2 Haziran Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter ne oldu?

Twitter çöktü mü? 2 Haziran Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter ne oldu?

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Twitter çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da meydana gelen sorun araştırılıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 2 Haziran Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter ne oldu? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, her gün milyonlarca takipçisini ağırlıyor. Twitter çöktü mü sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Twitter'da meydana gelen sorun araştırılıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 2 Haziran Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter ne oldu? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. Twitter'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre Twitter'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.

Twitter çöktü mü? 2 Haziran Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter ne oldu?

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Twitter'da en çok bildirilen sorunlar şu şekildedir:

%40 İnternet sitesi

%40 Gönderme

%20 Uygulama

Twitter çöktü mü? 2 Haziran Twitter neden açılmıyor, sorun ne? Twitter ne oldu?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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