Twitter çöktü mü? 19 Ağustos Cuma Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim sorunu mu var neden açılmıyor?

Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası alıyor. Bunun ardından vatandaşlar, Twitter çöktü mü? Twitter akış yenilenemedi hatası nedir? Twitter'a erişim sorunu mu yaşanıyor?...

Bugün sabah itibariyle Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşılaştı Twitter'a erişim sorunu var mı? Twitter neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor? Twitter hatası çözümü var mı?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün sabah itibariyle Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise mobil uygulamaya giremedi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuan itibariyle sorun düzeldi. Son durum ise şu şekildedir:

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