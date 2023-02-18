Twitter uygulamasında kullanıcılar gündem hakkında kendi yorumlarını paylaşıyor ve fikir alışverişleri yapabiliyor. Twitter kullanıcıları ise gününün çoğunu uygulamada geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey Twitter çöktü mü? Twitter'a neden giriş yapamıyorum? oluyor. Peki, Twitter çöktü mü? 18 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter akış yenilenmiyor!

Twitter'da çok önemli bir özellik ücretli oluyor!

Twitter'a erişimde sorun yaşamakta olan birçok kişi Twitter çöktü mü? Sorusuna yanıt aramakta. Zaman zaman farklı nedenler yüzünden Twitter'da sorun meydana gelebiliyor. Özellikle 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen erişim engeli akıllarda soru işareti bıraktı. Twitter'a giriş yapamaya kullanıcılar arama motorlarında Twitter çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, 18 Şubat Twitter'da sorun mu var? Twitter akış yenilenmiyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Gerçekleştirilen erişim engelinin ardından bir süre sonra engel kaldırıldı. Twitter'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 18 Şubat tarihinde Twitter'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

18 ŞUBAT TWİTTER'DA SORUN MU VAR?

Bulunulduğunuz konumdaki internet ağına bağlı olan cihaz sayısına ve bunun gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak, kullanıcı kaynaklı sorunlar zaman zaman yaşanabilmektedir. Özellikle de Türkiye genelinde meydana gelen depremler ile birlikte, Twitter kullanım oranı nedeniyle zaman zaman bu tarz sorunlar yaşanabilir.