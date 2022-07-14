Twitter çöktü mü? 14 Haziran Perşembe Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim sorunu mu var neden açılmıyor?

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TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün 15.00 itibariyle Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise mobil uygulamaya giremedi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası alıyor. Twitter uygulamasını açarken de hata alanların olduğu bilgisi geldi.

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