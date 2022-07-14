Twitter çöktü mü? 14 Haziran Perşembe Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim sorunu mu var neden açılmıyor? - Haberler

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Twitter çöktü mü? 14 Haziran Perşembe Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim sorunu mu var neden açılmıyor?

Haberler.com - Gündem
Twitter çöktü mü? 14 Haziran Perşembe Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim sorunu mu var neden açılmıyor?

Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası alıyor. Bunun ardından vatandaşlar, Twitter çöktü mü? Twitter akış yenilenemedi hatası nedir? Twitter'a erişim sorunu mu yaşanıyor? Twitter arıza mı var? Twitter 14 Haziran çöktü mü, hata mı veriyor? İşte tüm detaylar...

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TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün 15.00 itibariyle Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise mobil uygulamaya giremedi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası alıyor. Twitter uygulamasını açarken de hata alanların olduğu bilgisi geldi.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Twitter Gündem Teknoloji Haberler

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Yorumlar (1)

Deniz Atik:

temmuzdur o ama siz bilirsiniz

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