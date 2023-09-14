Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu kullanıcıları tedirgin etti. 'Twitter çöktü mü?' sorusu gündeme gelirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Twitter çöktü mü? 14 Eylül Twitter sorun ne? Twitter neden açılmıyor? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. Twitter çöktü mü, neden hata veriyor merak konusu oldu. Arama motorlarında Twitter'da karşılaşılan hatanın kaynağı sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından Twitter neden açılmıyor araştırılıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 14 Eylül Twitter sorun ne? Twitter neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twitter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

14 EYLÜL TWİTTER SORUN NE?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: