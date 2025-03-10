Twitter çöktü mü? 10 Mart Pazartesi X'te sorun mu var?

Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi. Twitter çöktü mü? 10 Mart Pazartesi X'te sorun mu var

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi.

Hata raporu:

Bu durumda önerilen bazı adımlar: