Twitter son yılların en popüler sosyal medya aracı oldu. Kullanıcılar gündem hakkında kendi yorumlarını paylaşıyor ve fikir alışverişleri yapabiliyor. Twitter kullanıcıları ise gününün çoğunu uygulamada geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey Twitter çöktü mü? Twitter'a neden giriş yapamıyorum? oluyor. Twitter'a giriş yapamaya kullanıcılar arama motorlarında Twitter çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 1 Temmuz Twitter'da sorun mu var?

Twitter'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak Twitter'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. Twitter uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra Twitter uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki, Twitter çöktü mü? 1 Temmuz Twitter'da sorun mu var? Twitter'a giriş neden yapamıyorum? Twitter akış yenilenmiyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a giren insanlar, "kullanım limiti aşıldı" hatasıyla karşılaştı. Söz konusu hatanın, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirdiği, bunun spam aktivitelerin sonucunda yaşandığı belirtildi.

TWITTER'A GİRENLER "KULLANIM LİMİTİ AŞILDI" HATASIYLA KARŞILAŞTI

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a giren bazı kişiler ilginç bir hatayla karşılaştı. "Kullanım limiti aşıldı" yazısını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarına giremedi.

NEDENİ YOĞUN KULLANIM VE SPAM AKTİVİTELER

Şikayetlerin artması üzerine "kullanım limiti aşıldı" hatasının ne olduğu merak edildi. Gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları yoğun kullanıma sınırlama getirdiği öğrenildi. Bunun, spam aktivitelerin sonucunda yaşandığı belirtildi. Kullanım limiti aşıldığı için Twitter hesaplarına giremeyen kişilerin belirli bir süre beklemeleri gerektiği ifade edildi.

GEÇERLİ TWITTER LİMİTLERİ

Twitter hesapları için geçerli teknik limitler şunlardır:

Direkt Mesajlar (günlük): Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.

Tweetler: Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez.

Takip etme (günlük): Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.

Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır. Bu limitler sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde geçici olarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda Twitter durumu sitesinde bir güncelleme yayınlanır.