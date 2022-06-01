Twitter çöktü mü? 1 Haziran Çarşamba Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim sorunu mu var, neden açılmıyor? - Haberler

Twitter çöktü mü? Twitter akış yenilenemedi hatası nedir? Twitter çöktü mü? 1 Haziran Çarşamba Twitter neden açılmıyor? Twitter "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir? Twitter'a erişim sorunu var mı? 1 Haziran 2022 Çarşamba Twitter ne zaman düzelecek? Twitter'a erişim sorunu mu yaşanıyor? Twitter neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor? Twitter hatası çözümü var mı?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün akşam saatlerinde Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise mobil uygulamaya giremedi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası alıyor. Twitter uygulamasını açarken de hata alanların olduğu bilgisi geldi.

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Dünya genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfanın yenilenmediği de belirtiliyor.

Güncelleme:

Bugün akşam saatlerinde Twitter'a giren bazı kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hatası ile karşılaştı. Bazı sayfalarda ve anasayfada bu hata karşımıza çıkabiliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar tweetleri göremiyor.

NOT = Bu durum bazı kullanıcılarda yaşanıyor. Bazı kullanıcılarda herhangi bir sorun bulunmuyor.

TWİTTER "BİR SORUN OLUŞTU. YENİDEN YÜKLEMEYİ DENE." HATASI NEDİR?

Twitter'da anasayfada ve belli sayfalarda bazı kullanıcılarda " Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.Yeniden dene. " hatası veriyor.

Bu hatanın çözümü için sayfayı yenileyebilirsiniz. Hata en kısa sürede çözülecektir. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com - Gündem