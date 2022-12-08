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Twitter Blue zamlandı mı? Twitter Blue kaç para oldu? Twitter Blue güncel fiyatı ne?

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Twitter Blue zamlandı mı? Twitter Blue kaç para oldu? Twitter Blue güncel fiyatı ne?

Son zamanlarda birçok olay ile birlikte gündemde yer alan Twitter platformu hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de Twitter Blue zamlandı mı? Ve Twitter Blue kaç para oldu? Soruları oluyor. Peki, Twitter Blue zamlandı mı? Twitter Blue kaç para oldu? Twitter Blue güncel fiyatı ne?

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Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından yaşanan gelişmeler ile birlikte Twitter Blue'yu duyurmuştu. Ücretinin 8 dolar olacağı duyurulan Twitter Blue zamlandı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Twitter Blue zamlandı mı? Twitter Blue kaç para oldu? Twitter Blue güncel fiyatı ne?

TWİTTER BLUE ZAMLANDI MI?

Apple, App Store'dan yaptığı satışlardan yüzde 30'luk bir komisyon alıyor. Bundan dolayı da yakında kullanımda olması beklenen Twitter Blue aboneliği farklı bir ücretlendirme olacak.

Abonelik, iOS cihazlardan 11 dolara, şirketin internet sitesinde ise 7 dolara satın alma sunacak. Ortaya çıkan raporda, internet sitesinde daha düşük fiyatlandırmanın olmasının daha fazla kullanıcıyı platforma çekmek olduğu belirtildi. Ayrıca Android için ise fiyatın değişip değişmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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