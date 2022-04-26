ABD'li iş insanı Elon Musk ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Daha önce platformun yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın aldı. Musk'ın 44 milyar dolar değerindeki teklifi kabul edildi. Peki, Twitter Blue nedir? Twitter Blue kimler kullanabilir? Twitter Blue ücretli mi?

TWITTER BLUE NEDIR?

Twitter Blue, en sadık müşterilerimizin seçkin özelliklere ve uygulama kişiselleştirmelerine düşük bir ücret karşılığında özel olarak eriştiği aylık bir aboneliktir.

Twitter Blue nereden satın alınabilir?

Şimdilik Twitter Blue'yu ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da iOS, Android ve web için Twitter kullanıcılarına sunuluyor.

Not: Twitter Blue, abonelere yeni özellikleri kullanılabilir olduğunda sunar, bu nedenle bazı özellikler aynı anda tüm mobil uygulamalarda veya twitter.com'da başlatılamayabilir..

Haberler.com - Gündem