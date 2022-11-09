Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından itibaren uygulamaya yeni özellikler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Musk Twitter'da mavi tik için ücret alınması gerektiğini söyledi ve aylık 8 dolar olacağını belirtti. Bunun üzerine yeni bir dönem başlatan Elon Musk şimdi de Twitter Blue gelişmiş üyelik sistemini piyasaya sürdü. Peki, Yeni Twitter Blue üyelik sistemini satın alan kullanıcılar bazı kısıtlamalardan muaf olacak ve daha gelişmiş özellikler kullanabilecek.

1 haftada rekor geldi! Twitter kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Yeni Twitter Blue üyelik sistemini satın alan kullanıcılar bazı kısıtlamalardan muaf olacak ve daha gelişmiş özellikler kullanabilecek.Twitter Blue şu anda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da aktif edildi. Twitter Blue ücreti aylık olarak 2,99 dolar olarak belirlendi ve daha sonra 4,99 dolara çıkarıldı. Peki, Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir? Türkiye'de var mı ve ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...

TWİTTER BLUE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Twittter Blue'nun en büyük özelliği atılan tweeti geri alabiliyor olmanız. Blue kullanıcıları henüz kimse görmeden atılan tweeti geri çekebiliyor.

Twitter Blue'da karakter sınırının kaldırılacağı tahmin ediliyor.

Reklamsız Makaleler: Reklamsız okuma deneyimi sunulacak.

En Popüler Makaleler: Son 24 saatte en çok paylaşılan makaleler direkt karşınıza çıkacak.

Okuyucu: Okuyucu modu ile uzun Tweet dizelerini daha rahat okuyabilir, metin boyutlarını büyütebilirsiniz.

Yer İşareti Klasörleri: Yer işaretlerinde klasörleri düzenleyerek istediğiniz tweetlere daha rahat erişin.

Gezintiyi Kişileştir: En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Teması: Yalnızca sana özel tema renkleri seç.

Daha uzun video yükle: 10 dakikaya kadar videolar yükleyebilirsin.

Sabitlenen Sohbetler: Favori sohbetleri Direkt mesaj kutusunun en üst kısmında sabitleyebilirsin.

TWITTER BLUE TÜRKİYE'DE VAR MI?

Şimdilik Twitter Blue ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da iOS, Android ve web için Twitter kullanıcılarına sunuluyor.

Not: Twitter Blue, abonelere yeni özellikleri kullanılabilir olduğunda sunar, bu nedenle bazı özellikler aynı anda tüm mobil uygulamalarda veya twitter.com'da başlatılamayabilir.

TWİTTER BLUE HER ÜLKE DE AYNI FİYAT MI?

Twitter Blue abonelikleri aylık olarak ödenir ve mevcut ABD fiyatı olan 4,99$ üzerinden bölgelere göre ücretlendiriliyor. Bölgenizde Twitter Blue satın alımı gerçekleştirilebiliyorsa, aboneliğiniz için kaydolduğunuz yerdeki bölgesel para birimi fiyat bilgilerini görürsünüz.

Profil menünüze gidin.

Twitter Blue'yu seçin.

Abonelik butonunda aylık ücret görüntülenir.

Not: Twitter Blue'ya 2,99$ fiyat noktasından abone olduysanız, abonelik fiyatınız hakkında daha fazla bilgi almak için abonelik yardımı sayfamızı ziyaret edin.