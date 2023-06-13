Twitter Blue abonesi olmayanlara mesajlaşma sınırı mı gelecek? Twitter mesajlaşmaya sınır mı getiriyor? Twitter Blue abonesi olmayanlar mesaj atamayac

Twitter'ı satın almasıyla gündem olan Tesla'nın da sahibi Elon Musk'ın Twitteri hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiayı okuyan Twitter kullanıcıları ise şu anda Twitter Blue abonesi olmayanlara mesajlaşma sınırı mı gelecek? Twitter mesajlaşmaya sınır mı getiriyor? Twitter Blue abonesi olmayanlar mesaj atamayacak mı? sorularına cevap arıyor.

Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda 'mavi tik'i tüm kullanıcılara ücretli olarak açmasının ardından gündem de yeni iddialar dolaşıyor. Bir mobil uygulama geliştiricisinin ortaya attığı iddialardan dolayı Twitter kullanıcıları şu anda Twitter Blue abonesi olmayanlara mesajlaşma sınırı mı gelecek? Twitter mesajlaşmaya sınır mı getiriyor? Twitter Blue abonesi olmayanlar mesaj atamayacak mı? sorularına cevap arıyor. İşte tüm bu soruların cevapları…

TWITTER BLUE ABONESİ OLMAYANLARA MESAJLAŞMA SINIRI MI GELECEK?

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Twitter'ın günlük 500 mesaj kotasını test ettiği öne sürüldü. Paluzzi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Twitter kaydolmadan önce her gün gönderebileceğiniz özel mesaj sayısını sınırlamak için çalışıyor"

TWITTER MESAJLAŞMAYA SINIR MI GETİRİYOR?

Yapılan paylaşıma göre günlük 500 mesaj limit kotasını dolduran bir Twitter kullanıcısı aynı gün boyunca başka bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecek. İddiaya göre Twitter'ın, kullanıcılarına günlük mesajlaşma limiti koyduğu ve Blue aboneliği olmayanların bu limite takılacağı öne sürüldü.

TWITTER BLUE ABONESİ OLMAYANLAR MESAJ ATAMAYACAK MI?

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Twitter'ın 500 mesaj kotası getirileceği ifadesi kullanıldı. Paluzzi iddiasına kaynak vermezken kullanıcılar "Görüşürüz Twitter" mesajları atarak platformu terk edeceklerini ifade etti.