Twitter anasayfada sorun yaşamakta olan kullanıcılar tarafından Twitter akış neden yenilenmiyor? Sorusu gündeme getiriliyor ve araştırılıyor. En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter akış neden yenilenmiyor? Merak konusu oldu. Peki, Twitter akış neden yenilenmiyor? Twitter neden anasayfa neden açılmıyor?

Twitter'dan yeni karar: Tweet atarken bir kez daha düşünün!

Twitter akış neden yenilenmiyor? Zaman zaman farklı nedenler yüzünden Twitter'da sorun meydana gelebiliyor. Bu nedenle Twitter neden anasayfa neden açılmıyor? sorusu yaşanan sorunların ardından gündeme geliyor. Twitter son zamanların en popüler sosyal medya araçları arasında yer alıyor. Peki, Twitter akış neden yenilenmiyor? Twitter neden anasayfa neden açılmıyor?

TWİTTER AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR?

Henüz akışın neden yenilenmediğini dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Uygulamanın çöktüğüne dair bir cevap gelmese de diğer araçlar yardımı ile birlikte bilgi edinilebiliyor. Aşağıda yer almakta olan grafiğe göre son 24 saat içerisinde raporlanan şikayetler yer almaktadır.