Twitter'a VPN ile girilir mi? Twitter'a ne oldu? Twitter'a nasıl giriş yapılır? Twitter nasıl açılır? Twitter VPN giriş nasıl yapılır?

Twitter 8 Şubat 2023 Çarşamba bugün çöktü. Twitter'a girerken bazı problemler yaşanıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor, tweetler neden gözükmüyor? 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, Twitter'da problem mi var? Twitter ne zaman düzelir? Twitter hatası nasıl düzelir? Twitter nasıl açılır? Twitter'a VPN ile girilir mi? Twitter'a nasıl giriş yapılır? Twitter nasıl açılır? Twitter VPN giriş nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter'a VPN ile girilir mi? Twitter'a nasıl giriş yapılır? Twitter nasıl açılır? Twitter VPN giriş nasıl yapılır? Twitter çöktü mü? merak ediliyor. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Twitter çöktü mü? merak etti. Peki, Twitter çöktü mü? 8 Şubat Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var? Twitter neden açılmıyor, tweetler neden gözükmüyor? 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, Twitter'da problem mi var? İşte detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Türkiye genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfa'nın yenilenmediği de belirtiliyor.

Downdetector

8 Şubat 2023 Twitter'a giren bazı kullanıcılar Twitter'ın açılmadığını görüyor. Twitter'ın en kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

TWİTTER'A NASIL GİRİLİR?

Yapılan açıklamaya göre şimdilik Twitter'a sadece VPN ile giriş yapılabiliyor.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELİR?

Twitter'da bugün erişim sorunu yaşanıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Twitter'ın en kısa zamanda düzelmesi bekleniyor.

TWİTTER'A VPN İLE GİRİŞ YAPILIR?

Şuanda Türkiye genelinde Twitter'a giriş yapmak için VPN kullanabilirsiniz. Google Chrome VPN eklentisini kurarak siteye giriş sağlayabilirsiniz.