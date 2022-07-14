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Twitter'a neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?

Haberler.com - Gündem
Twitter'a neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?

Popüler sosyal medya pltaformu Twitter'da gece saatlerinde çeşitli sorunar yaşandı. Yaşanan sorunun ardından kullanıcılar, Twitter'a neden girilmiyor? Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Twitter, çeşitli sorunlarla kullanıcıların şikayetlerine neden oldu. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü, sorun düzeltildi mi? Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sorun, dünya çapında etkili oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan bazı problemler yaşanıyor. Kullanıcılar Twitterhesaplarına şuan bir süredir erişemiyor. ve ana sayfayı görüntüleyemiyor.

Twitter'a neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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