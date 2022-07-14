Twitter'a neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?

Twitter, çeşitli sorunlarla kullanıcıların şikayetlerine neden oldu. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü, sorun düzeltildi mi? Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sorun, dünya çapında etkili oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan bazı problemler yaşanıyor. Kullanıcılar Twitterhesaplarına şuan bir süredir erişemiyor. ve ana sayfayı görüntüleyemiyor.