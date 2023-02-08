Twitter sorun mu var ve 8 Şubat Çarşamba Twitter problem mi var sorular sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twitter'a ne oldu sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor?

Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Twitter sorun mu varsorusunu araştırmaya başladı. Peki,Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor? İşte detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

8 ŞUBAT TWİTTER'A NE OLDU?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: