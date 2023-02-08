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Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor?

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Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter sorun mu var ve 8 Şubat Çarşamba Twitter problem mi var sorular sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Twitter 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Twitter 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Twitter'a ne oldu sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor?

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En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Twitter sorun mu varsorusunu araştırmaya başladı. Peki,Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor? İşte detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

8 ŞUBAT TWİTTER'A NE OLDU?

Bugün Twitter için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Twitter'a ne oldu? Twitter'a neden girilmiyor?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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