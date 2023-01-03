Twitch ne oldu? Twitch veri yüklemede hata! SORUN NE? Twitch neden açılmıyor?

Elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'te akşam saatlerinde problem yaşanıyor. Peki, Twitch'e ne oldu? Twitch çöktü mü? Twitch veri yüklemede hata nedir? Twitch neden açılmıyor?

Twitch neden açılmıyor? Elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'te akşam saatlerinde problem yaşanıyor. Peki, Twitch'e ne oldu? Twitch çöktü mü? Twitch veri yüklemede hata nedir? Twitch neden açılmıyor? İşte detaylar...

TWİTCH NE OLDU?

Twitch'te son 1 saat içerisinde yüzlerce hata raporu iletilidi. Twitch uygulamasında çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Uygulama hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu:

Twitch resmi Twitter hesabından sorunu araştırdıklarını açıkladı: