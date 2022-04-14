Twitch kapanıyor mu? SON DURUM? Twitch kapatılacak iddiası!

Twitch kapanıyor mu? Elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch platformu kapanıyor mu sorusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bilgi kirliliğinin çok sayıda olduğu konu hakkında merak edilen soruyu araştırdık. Peki, Twitch kapanıyor mu? Twitch kapatılacak mı? İşte yanıtı...

TWİTCH KAPANIYOR MU?

Sosyal medya platformlarında özellikle Twitter'da canlı yayın platformu Twitch hakkında bu gece kapatılacak iddiaları yer aldı. Ancak Twitch tarafından henüz konu hakkında bir açıklama gelmediği için bu iddiaların gerçek olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

TWİTCH NEDİR?

twitch ya da Twitch.tv, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformudur. Haziran 2011'de Justin.tv kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kurulmuştur. Haziran 2011'de genel ilgi alanı olan yayın platformu Justin.tv'nin bir yan ürünü olarak sunulan site, öncelikle video oyunlarının canlı akışına odaklanıyor. Her ay 43 milyondan daha fazla izleyiciye hizmet vermektedir. Ortalama izlenme süresi ise 1,5 saattir. Şubat 2014'te ABD'de internet trafiğinin en büyük dördüncü kaynağı olarak belirlenmiştir.

Eylül 2014 yılında Twitch, Amazon tarafından 970 milyon Amerikan doları karşılığında satın alınmıştır. Daha sonra şirketin abonelik hizmeti Amazon Prime ile sinerjilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Twitch daha sonra Curse LLC'ni satın aldı.

Bilgilere göre, Twitch'in Temmuz 2020'de yaklaşık 7,46 milyon aktif yayıncısı vardı. Günlük izleyici 15 milyon, aylık kullanıcı sayısı 140 milyon olarak belirlendi.

İÇERİK

Twitch oyunların gerçek zamanlı izlenmesi için tasarlanmıştır. Büyük turnuvalar, elektronik spor karşılaşmaları, bireysel oyunlar ve oyunlarla ilgili sohbetler de site vasıtasıyla izlenebilmektedir.

ORTAKLIK PROGRAMI

Temmuz 2011 yılında, ortaklık programını başlattı ve 4.000 üyeye ulaştı. Bir diğer ona benzeyen ortaklık projesi de YouTube adlı internet sitesinde bulunmaktadır. Bu ortaklık programıyla oluşturulan reklam gelirlerini popüler içerik üreticileriyle paylaşmak amaçlanmıştır.